Junqueras (ERC) veu "molt lluny" un pacte de pressupostos i insisteix al PSC que compleixi els acords

BARCELONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que estan "molt lluny" d'un pacte amb el Govern per als pressupostos catalans del 2025, i ha insistit al PSC que ha de complir els acords que ha signat prèviament per poder arribar a nous pactes.

"Jo crec que estem molt lluny d'aquest escenari, entre altres coses, perquè el mateix PSC diu que necessita temps per implementar aquests acords que ja existeixen", ha afirmat en una entrevista aquest dimarts a Ràdio 4 i La 2 recollida per Europa Press, preguntat per si són a temps de pactar uns nous comptes.

Junqueras ha celebrat que el Govern aprovi aquest dimarts el traspàs de l'R1 de Rodalies, però ha descartat que aquest pas faci que ERC s'obri a negociar els pressupostos.