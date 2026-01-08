Junqueras (ERC) veu "molt difícil" l'acord en finançament amb Sánchez si no inclou l'ordinalitat

Augura que la reunió d'aquest dijous amb Sánchez "pot acabar bé"
BARCELONA, 8 gen. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que veu "molt difícil" l'acord sobre el finançament singular per a Catalunya pel qual es reuneix aquest dijous a les 11 hores amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, si no inclou el principi d'ordinalitat.
En una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press ha assenyalat que no s'ha aconseguit mai un acord per equiparar l'aportació i la recaptació de Catalunya: "Tothom ha de ser conscient que és molt difícil. Perquè si fos fàcil d'aconseguir, ja ho hauria aconseguit molta altra gent. I això ja s'hauria aconseguit, ja hauria passat, i no ha passat mai. I no vull fer la llista dels governs dels últims 40 anys".
Ha insistit que la negociació està "bastant avançada" i que la reunió pot acabar bé, però ha avisat que, a parer seu, no hi ha res garantit.
PSOE
També ha valorat la dificultat del PSOE amb l'acord: "Se li tirarà tothom al damunt en aquestes circumstàncies. I qui se li tiri al damunt sabrà que està mentint, que està exagerant, que està fent trampa, però ho faran igualment".
Ha assenyalat que, si s'arriba a un acord entre les dues formacions, encara faltarà el tràmit parlamentari i que ha de ser ratificat per altres grups com el BNG, Compromís, el PNB, Sumar, Podem i Junts.
JUNTS
Preguntat per un possible rebuig de Junts a l'acord, s'ha mostrat "respectuós" amb les decisions del partit de Carles Puigdemont però ha expressat que qui hi voti en contra estarà votant a favor que els recursos se'ls quedi el Govern central i no la societat catalana, en les seves paraules.
Junqueras ha qualificat d'"imprescindibles" els vots de Junts després de les paraules de la portaveu del partit al Congrés, Miriam Nogueras, qui dimecres va afirmar el seu vot en contra a tot el que sigui menys que un concert econòmic, textualment.