Junqueras (ERC) veu "molt difícil" que hi hagi pressupostos generals de l'Estat sense amnistia

Sosté que Junts s'"equivocaria molt" si tornés a votar en contra de l'amnistia

BARCELONA, 15 febr. (EUROPA PRESS) -

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat que és "molt difícil" que tirin endavant uns pressupostos generals de l'Estat (PGE) si no hi ha llei d'amnistia, tot i que això es degui al fet que Junts hi hagi votat en contra.

"És molt difícil que passin certes coses i ens posem d'acord en certes coses si no ens posem d'acord en gairebé tot", ha afirmat Junqueras aquest dijous en una entrevista a La Sexta recollida per Europa Press.

Ha desitjat que els pressupostos siguin bons, com assegura que ho són els catalans, que s'aprovin com més aviat millor, i ha demanat: "Tothom s'hauria de comportar amb una mica més de responsabilitat".

El dirigent republicà ha sostingut que Junts s'"equivocaria molt" si tornés a votar en contra de la llei d'amnistia, i ha subratllat que l'actual redactat de la norma cobreix tots els casos i que és una norma robusta, ha dit textualment.

Ha defensat que a Catalunya no hi ha hagut cap acte de terrorisme, per la qual cosa no caldria incloure aquesta referència en la llei d'amnistia: "Incloure determinats conceptes perjudica que la llei després passi els filtres d'una prejudicial europea o del Constitucional".

Junqueras ha sostingut que "qui vulgui que la llei vagi bé, que serveixi, que sigui útil, que aporti justícia on hi ha injustícia, hauria de fer una llei que pugui resistir aquest tipus de filtres" del TC o de la prejudicial europea.