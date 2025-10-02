Junqueras (ERC) veu impossible que una nació creixi en plenitud "si odia la meitat de la seva població"

Assegura que Junts "no sembla" que ajudi ERC en la negociació pel model de finançament
BARCELONA, 2 oct. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat aquest dijous que "és impossible que una nació creixi en la plenitud nacional si odia la meitat de la seva població" i ha assegurat, textualment, que és al·lucinant que la seva formació hagi de batallar sola pel model de finançament.
Ho ha dit en una entrevista del diari 'Ara' recollida per Europa Press en preguntar-li per la conferència de dimarts en què es va postular com a candidat d'ERC a les pròximes eleccions catalanes i en què va dir, textualment, que cal seduir i enamorar: "Una nació és moltes coses, però també és la seva gent. I si tu odies la teva gent, és impossible que la teva nació sigui una gran nació".
Sobre la manera d'evitar el traspàs de vot independentista a l'extrema dreta, ha assenyalat que ha de funcionar l'ascensor social i la igualtat d'oportunitats, en les seves paraules:
"Sense igualtat d'oportunitats la meritocràcia és una farsa. Justament per això necessitem posar els recursos del país al servei del país, i batallem per un model de finançament. El que és al·lucinant és que haguem de batallar sols", ha dit.
JUNTS, PSC I PSOE
Preguntat per si ERC no està alineat amb Junts i el PSC en aquesta qüestió, ho ha negat: "Que es noti més, diguem-ne. Junts hi està alineat o no? No sembla que ens ajudi. Jo no els sento dir-ho, no els sento reclamar-ho".
En referència al PSC, ha expressat que si els independentistes no hi fossin, els socialistes no estarien defensant "un model de finançament ni la recaptació d'impostos" i, quant al PSOE, ha criticat que fa anys que són al capdavant del Govern central amb el model caducat i no han tingut cap urgència per actualitzar-lo, textualment.
Ha reiterat que fins que no es resolgui la qüestió del model de finançament i de la recaptació d'impostos per a Catalunya no hi haurà negociació per als pressupostos generals de l'Estat (PGE).
Sobre els objectius republicans per als següents comicis catalans, ha expressat que és "la llibertat de Catalunya" i, preguntat per si deixaria el seu càrrec en cas d'aconseguir 10 diputats --la meitat dels que el seu grup té actualment al Parlament--, ho ha assegurat.