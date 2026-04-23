Junqueras (ERC) veu el català com una "eina d'inclusió" per a la regularització

BARCELONA, 23 abr. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat que el català és la llengua pròpia de Catalunya i una peça imprescindible i una "eina d'inclusió i d'igualtat d'oportunitats" en el procés de regularització extraordinària de les persones migrants.
"Que el català sigui una exigència, que el català formi part de la normalitat del nostre país, és el que ha de ser aquí com ho ha de ser per a qualsevol altra llengua a qualsevol altre indret del món", ha defensat en unes declaracions aquest dijous davant els mitjans al centre de Barcelona per la diada de Sant Jordi.
Junqueras ha defensat la festa davant "tots aquells que la volen esborrar", als qui ha augurat un fracàs, i ha afirmat que a ERC defensaran Sant Jordi com una festa de la cultura i de la llengua, malgrat que rebi atacs.
"Tots aquells que la vulguin esborrar estan condemnats a fracassar perquè, en definitiva, no tenen ni idea de què vol dir Sant Jordi ni Catalunya, ni Europa, ni la nostra societat", ha sostingut.
PACTE PP-VOX A ARAGÓ
Junqueras també ha reaccionat al pacte entre el PP i Vox per al Govern d'Aragó, ha considerat normal que els populars pactin amb Vox: "És el que els correspon", i ha lamentat que en l'acord de govern hi hagi el que ha qualificat d'atacs al català.
"Que el PP i Vox ataquin la llengua catalana és habitual, senzillament perquè ataquen les llengües i ataquen la cultura", ha valorat.