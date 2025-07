Junqueras considera un "mal senyal" que la ministra Montero no vagi a la bilateral

Reitera que el seu partit no acceptarà la subordinació de l'Agència Tributària Catalana a l'espanyola

BARCELONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat que veu com un "mal senyal" que la vicepresidenta primera del Govern central i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, no assisteixi a la bilateral Estat-Generalitat d'aquest dilluns, de la qual dubta que s'arribi a un acord en el finançament singular català, i ha reiterat que ERC no acceptarà cap període de subordinació de l'Agència Tributària Catalana a l'estatal.

En una entrevista d'aquest dilluns a TV3 recollida per Europa Press, el líder d'ERC ha explicat que també veu com un mal senyal, en les seves paraules, si en la reunió no s'aprofundeix en el principi d'ordinalitat, que es basa en que les comunitats que més aporten a les arques de l'Estat no perdin posicions quant al que han rebut de finançament.

"Això el PSOE ho ha acceptat en infinitat d'ocasions, però no ho ha concretat mai, no ho ha aplicat mai. Això està recollit en l'Estatut, però no s'ha aplicat mai. Això estava recollit en l'últim acord de finançament, però no s'ha aplicat mai", ha dit, i ha apuntat que l'experiència li ha ensenyat que el PSOE no és de fiar, textualment.

Ha demanat prudència quant a la valoració dels acords de la bilateral i ha xifrat en entre "5.000 i 6.000 milions" d'euros més els recursos que Catalunya hauria de tenir en un acord de finançament i ha recordat que en l'acord PSC-ERC es preveu una quota de solidaritat amb les comunitats menys riques.

Sobre la possibilitat que altres comunitats puguin tenir el seu propi finançament singular, Junqueras ha expressat que no té "res en contra" d'això, però ha apuntat que, a parer seu, poques o cap administració autonòmica pot gestionar 5.000 milions d'euros.

"Intentarem que constatin que, sense un ampli suport per part de la societat catalana i dels seus representants, hi ha coses que són importants per a ells que potser no s'aprovin", ha avisat el PSC en cas de no produir-se, segons ell, un bon acord per a Catalunya en la reunió d'aquest dilluns.

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA CATALANA

Ha reiterat que ERC no acceptarà cap període de subordinació de la futura Agència Tributària Catalana (ATC) a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), però ha obert la porta a que hi hagi col·laboració en, per exemple, la lluita contra el frau.

"Segur que tots tenim tot l'interès del món, espero, a lluitar de la manera més eficaç possible contra el frau. Però una cosa és que hi hagi col·laboració en la lluita contra el frau i l' altra és que l'Agència Tributària de Catalunya ha de ser una agència que disposi de totes les eines, de tots els recursos i de totes les capacitats", ha dit.

PROPOSTA DE RECAPTAR L'IRPF ÍNTEGRAMENT

Sobre la proposició de reforma legislativa que el seu grup presentarà al Congrés per assegurar que Catalunya pugui cobrar i gestionar tot l'IRPF, ha afirmat que se n'ha parlat amb tots els partits que fan costat a la legislatura del president Pedro Sánchez, també Junts.

"És molt rellevant. A Catalunya, en aquest moment, l'Agència Tributària gestiona 5.000 milions d'euros en impostos, però si passés a gestionar via IRPF, gestionaria 25.000 milions més i per tant passaríem de 5.000 a 30.000 milions", ha dit.