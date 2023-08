Junqueras (ERC) sosté que la "desjudicialización" ha de ser a través d'una Llei d'Amnistia

Insisteix en una "voluntat d'enteniment amb el conjunt de l'independentisme"



BARCELONA, 17 ago. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha sostingut aquest dijous que avançar cap a la "desjudicialització" ha de ser a través de totes les eines legals i jurídiques, també una Llei d'Amnistia.

Ho ha dit aquest dijous en declaracions a periodistes des de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) a Prada de Conflent (França), on ha celebrat que l'acord per a la Mesa del Congrés és "positiu en l'àmbit de la lluita contra la repressió i contra l'espionatge per part de l'Estat", així com per a la promoció del català al Parlament Europeu i al Congrés.

Així mateix, ha assegurat que la petició del Govern central al Consell de la Unió Europea (UE) d'iniciar el procés perquè el català, el basc i el gallec siguin considerades llengües oficials és una garantia que el català podrà ser utilitzat de manera oficial: "ha de ser garantia que el català tindrà totes les consideracions que li pertoquen com a llengua d'una nació europea".

"VOLUNTAT D'ENTENIMENT"

Preguntat per una possible negociació conjunta d'ERC i Junts per a la investidura, Junqueras ha dit que els republicans sempre insistiran en la "voluntat d'enteniment amb el conjunt de l'independentisme i amb el conjunt de les forces democràtiques que defensen el dret a decidir".

"Hem aconseguit els indults, hem aconseguit suprimir el delicte de sedició. Imagineu quantes coses podríem aconseguir si fóssim molts més els que treballéssim", ha assenyalat.

En quant a l'acord entre Junts i PSOE per a una comissió d'investigació sobre els atemptats del 17A a Barcelona i Cambrils (Tarragona), el president d'ERC ha assegurat que "la voluntat d'esclarir la veritat és sempre imprescindible per evitar que aquestes coses tornin a passar".