Junqueras (ERC) situa l'educació com a repte "existencial, de vocació i de sentit de la vida"

Defensa la necessitat de "grans acords" a Catalunya
GIRONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha situat el conflicte educatiu com a repte "existencial, de vocació i de sentit de la vida", i ha remarcat que aquest repte no és fàcil, però que els Pressupostos pactats amb el Govern injectaran 500 milions addicionals per a l'ensenyament, segons recull la formació en un comunicat aquest dimecres.
Així s'ha expressat durant la conferència 'Una nova ambició per a les comarques Gironines' a Girona, en la qual ha afirmat que té la sensació de que s'ha construït un model en el qual ensenyar no és la prioritat: "El que li demanem a mestres i professors són moltes coses, però no és ensenyar. Aquí és on hi ha la ruptura amb la vocació i per això calen eines", ha remarcat.
Ha defensat ser "tan ambiciosos com sigui possible" i ha sostingut que ERC vol per Catalunya totes les eines i competències que ha de tenir un Estat perquè, ha afegit, sense elles tot és més difícil.
També s'ha referit a la situació de l'habitatge i ha assenyalat que la inflació en els preus sol provocar distribucions desiguals de les rendes i les famílies "tenen la sensació real que s'empobreixen".
"GRANS ACORDS"
Junqueras ha emfatitzat la necessitat de "grans acords" a Catalunya i ha dit que la voluntat d'ERC és contribuir a ells.
"No sé si sempre som capaços de fer-nos entendre i per això ho intentarem", ha exposat.