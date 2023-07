Junqueras (ERC): "Si volem ser un Estat hem de ser tan nació com sigui possible"

Desitjaria que "fossin molts més" els que defensen Catalunya

TARRAGONA, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat que Catalunya ha de tenir una economia, llengua i cultura fortes i justícia social per assolir la independència: "Si volem ser un Estat, hem de ser tan nació com sigui possible".

Ho ha dit aquest diumenge en un míting d'ERC a l'Ametlla de Mar (Tarragona) juntament amb la número 2 al Congrés per Tarragona, Norma Pujol, i els números 1 i 2 al Senat per Tarragona, Jordi Gaseni i Laura Castel, respectivament.

"Sabem quina és la recepta que ens ha ajudat a guanyar en moments difícils i en els quals tots ens deien que era impossible. I aquesta recepta, que tantes vegades hem aplicat i que tantes vegades ens ha ajudat a guanyar, és la mateixa que ens ha d'ajudar sempre. No hi pensem renunciar", ha dit.

Ha assegurat que aquesta recepta és la que va servir quan es va lluitar "contra partits d'obediència espanyola i d'obediència catalana que, de fet, obeïen els interessos de l'Estat i del Govern espanyol de l'època".

I ha desitjat que "tant de bo fossin molts més" els que opinen el mateix i els acompanyessin a l'hora de defensar Catalunya en lloc de barallar-se entre ells, ha dit.

"GENT INTERESSADA" A TAPAR XIFRES POSITIVES

Per ell, "hi ha molta gent interessada" que no se sàpiga que Catalunya registra rècords històrics, ha dit, en ocupació, exportacions i inversions estrangeres, i ha afegit que són persones amb molt poder econòmic i control de mitjans de comunicació, a les quals se les combat a les urnes.

"Molts, durant molts anys, han viscut molt bé dedicant-se a la política i n'han extret un preu molt alt. I altres, que hem estat disposats a pagar un preu molt alt per la nostra dedicació, vocació i implicació amb aquest país, és evident que no som iguals", ha advertit, reivindicant la democràcia com a principal eina per equilibrar la distribució de poder.