Junqueras (ERC) sobre Rodalies: "Defensem que hi ha d'haver dimissions i que hi ha d'haver solucions"

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 7 febr. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha demanat responsabilitats sobre el funcionament dels trens a Catalunya: "Defensem que hi ha d'haver dimissions i que hi ha d'haver solucions".
Ho ha declarat als periodistes aquest dissabte per la tarda al costat de la secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, abans de començar la segona manifestació del dia a Barcelona contra el funcionament de Rodalies a Catalunya.
"Fa molts anys, moltes dècades, que Catalunya pateix un infrafinançament evident, un tracte humiliant que afecta al conjunt de la població", ha dit, i ha afegit que els trens en són un exemple evident.