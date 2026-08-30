Junqueras (ERC) respon a Illa que hi ha canvis a educació que poden prendre's "demà mateix"

César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 ago. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha respost a les paraules del president de la Generalitat, Salvador Illa, en què advoca per un replantejament en l'àmbit educatiu, que hi ha decisions que "no poden esperar i es poden dur a terme demà mateix".
En un missatge a 'X' recollit per Europa Press aquest diumenge, ha dit que comparteixen la necessitat de prendre decisions per a la millora del sistema a mitjà i llarg termini, però que hi ha decisions que es poden prendre ara: "Només falta voluntat política. El sistema educatiu ho reclama i el país ho necessita".
S'ha mostrat partidari d'un "gran acord en educació" que sigui estable, que compti amb els partits democràtics, experts, agents socials, adreces, sindicats i comunitat educativa, i que vagi més enllà d'una legislatura i afronti els problemes del sector d'arrel.