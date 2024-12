Junqueras (ERC): el Rei no pot demanar menys soroll "quan ell hi ha contribuït més que ningú"

BARCELONA 25 des. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat que no va veure dimarts a la nit el tradicional Missatge de Nadal de Felip VI, però ha dit que el monarca "no està habilitat en cap cas per demanar als altres fer menys soroll quan ell hi ha contribuït més que ningú", en al·lusió a que el rei va lamentar que la contesa política sigui de vegades eixordadora.

Ho ha dit aquest dimecres en el cementiri barceloní de Montjuïc durant l'ofrena anual d'ERC davant de la tomba de l'ex-president de la Generalitat republicana, Francesc Macià, que va morir el dia de Nadal de 1933.

Ha criticat que sigui Felip VI el qui demani conciliació i menys soroll als partits: "Un Rei que el 3 d'octubre de 2017 aplaudia les pallisses que la policia havia donat als votants de l'1-O".