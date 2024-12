Junqueras (ERC) recorda "grans victòries" sota la seva presidència i Godàs demana nous lideratges

Godàs diu que es pot "agradar a tots" i Junqueras defensa seduir als treballadors

BARCELONA, 12 des. (EUROPA PRESS) -

L'expresident d'ERC i candidat de 'Militància Decidim' a la reelecció, Oriol Junqueras, ha recordat les "grans victòries" electorals durant la seva presidència, mentre que el candidat de 'Nova Esquerra Nacional', Xavier Godàs, ha apuntat al descens de vots en les últimes cites electorals, davant del que ha demanat nous lideratges.

Ho han dit en un debat electoral aquest dijous, que ERC ha emès a Youtube, per la segona volta del congrés del partit, que se celebrarà aquest dissabte per decidir el proper líder dels republicans.

"REVISIÓ CRÍTICA" DEL 'PROCÉS'

Godàs ha reivindicat fer una "revisió crítica necessària del procés" independentista i ha advocat perquè la renovació de lideratges vagi més enllà d'ERC i s'estengui al conjunt del moviment independentista.

Junqueras ha relatat que, quan va assumir la presidència d'ERC el 2011, el partit estava en "hores molt baixes i havia patit dues escissions", i que es van aconseguir victòries electorals amb un projecte que, textualment, interpel·lava a les majories socials.

NO APROPAR-SE Al PSC NI A JUNTS

En aquest sentit, el candidat a la reelecció aposta per tornar a seduir a la classe treballadora: "No volem un partit petit, resignat ni tancat. Volem un partit que s'assembli a la societat i al poble treballador".

No obstant això, Godàs creu que ERC no pot pretendre "agradar a tots" i ha receptat centrar-se a liderar l'esquerra sobiranista i independentista, sense apropar-se al PSC ni a Junts.

"No saltar-nos aquest perímetre, créixer sobre la base d'ERC i ser un partit gran, una alternativa de govern", i ha enlletgit a Junqueras no haver portat l'estelada' en actes en els que ha participat.

Junqueras ha preguntat: "Sabeu quina és l'única manera de no ser crossa de cap altre partit polític? Sent molt grans, des de l'esquerra independentista", i ha apostat per buscar suports en una societat catalana diversa i vincular el projecte independentista amb la lluita per millorar les condicions de vida de la gent.

RECONEXIÓN INTERNA

Godàs li ha retret no presentar davant del Consell Nacional del partit l'informe sobre el balanç de la gestió del seu mandat, al que Junqueras ha respost que "la millor manera de donar protagonisme a la militància és justament convocar un congrés".

De cara al nou període després del congrés, Junqueras ha sostingut que s'ha de fer un treball de reconnexió interna i amb les assemblees territorials del partit, així com amb la societat, i ha convidat a la resta de candidatures a fer una ronda pel territori després del procés congressual.

Godàs ha assenyalat que el primer que s'ha de fer és cohesionar el partit, ja que hi ha relacions "que han quedat tocades", pel que també ha convidat a les altres candidatures a redactar conjuntament les ponències que es debatran en el plenari del congrés.

ESTRUCTURA B

En relació a l'estructura B d'ERC, Godàs ha tornat a posar en dubte que Junqueras no sabés de la seva existència quan presidia el partit: "Ningú ho entén, de debò, que no sabessis que això passava".

Junqueras ha insistit que no ho sabia: "Soc responsable de totes les confiances que he atorgat, però no em sento responsable de cap abús de confiança que algú hagi pogut cometre".