Junqueras (ERC) reclama la "gobernança catalana" dels aeroports de Catalunya

Alamany (ERC) avisa que Catalunya "no pot suportar més dictats de Madrid"

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha reclamat aquest dissabte la "gobernança catalana" de l'aeroport de Barcelona-el Prat i del conjunt d'aeroports de Catalunya, de la mateixa manera que amb Rodalies, després de l'acord pel traspàs de la xarxa ferroviària a la Generalitat.

"ERC vol tornar a fer una crida al conjunt dels agents polítics, econòmics i socials perquè es comprometin a garantir una gobernança catalana de l'aeroport del Prat i del conjunt dels aeroports del nostre país", ha defensat Junqueras en la seva intervenció al Consell Nacional del partit a la seu a Barcelona.

El líder republicà ha reivindicat el "dret" de Catalunya a prendre decisions que afecten a les seves infraestructures i al seu model econòmic, així com a la seva capacitat de creixement i redistribució de la renda.

En aquest sentit, ha descrit que la gobernança és una qüestió "central" i ha assegurat que els republicans estan compromesos amb aquesta matèria.

Per això, Junqueras aspira a una "gobernança catalana" sobre el conjunt de les competències, responsabilitats i recursos de la societat catalana, en les seves paraules.

NO "MÉS DICTATS DE MADRID"

Per la seva banda, la secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha assegurat que "Catalunya no pot suportar més dictats de Madrid" en cap àmbit.

"Volem gestionar totes les nostres infraestructures i reduir el pes de l'Estat al nostre país, per als catalans i per a les catalanes; aquest país s'ho mereix", ha afegit Alamany.

'NO' A AMPLIAR LES PISTES, 'SÍ' A LA MILLORA

Junqueras ha remarcat que els republicans no volen una ampliació de les pistes de l'aeroport de Barcelona-el Prat, però sí defensen "una millora i una modernització" de l'aeroport, així com del conjunt d'infraestructures, passant per una millora de les connexions ferroviàries amb la xarxa aeroportuària amb Reus (Tarragona) i Girona.

Així mateix, ha defensat la construcció d'una "terminal satèl·lit" que permeti reduir el temps dels avions sobre les pistes i, per tant, la contaminació, i facilitar l'accés dels passatgers.

"És una responsabilitat que correspon a Aena i només a Aena. És Aena qui s'ha compromès des de fa molt temps a fer-ho, és Aena qui no ho fa, és Aena qui no ho vol fer", ha lamentat.