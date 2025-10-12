Junqueras (ERC) rebutja negociar pressupostos sense "model de finançament i recaptació de l'IRPF"

Critica que el pla de construcció d'habitatge anunciat per Illa "no és creïble"
BARCELONA, 12 oct. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha reiterat que no negociaran els pressupostos per a l'any 2026 amb el Govern si no hi ha "model de finançament i recaptació de l'IRPF" a Catalunya.
Així ho ha dit en una entrevista concedida a 'El Periódico' recollida aquest diumenge per Europa Press, en la qual ha afirmat que tenen "predisposició i voluntat d'arribar a acords", però que el Govern, al seu semblar, ha de complir els seus compromisos.
També ha afirmat que hi ha una "responsabilitat compartida" entre el PSC i el PSOE per complir els acords d'investidura del president de la Generalitat, Salvador Illa.
"El PSC i el Govern tenen una posició molt més proactiva i de voluntat d'ajudar a complir els compromisos, que el PSOE i el Govern", ha assegurat sobre aquest tema, i ha dit que espera que el Govern ajudi a ERC perquè, segons ell, Catalunya genera recursos que no se li retornen i que són necessaris.
Preguntat pel debat sobre l'ordinalitat, ha dit que és "un dels problemes, però no és l'únic", encara que ha assegurat que sense resoldre aquesta qüestió és difícil resoldre unes altres.
HABITATGE
En referència al pla d'habitatge anunciat per Illa durant el Debat de Política General, ha dit que aquest "no és creïble" i que hi ha llocs de Catalunya on, al seu semblar, no es pot construir més.
"Cal plantejar també altres coses. Per exemple, plans de rehabilitació massiva, i això al Govern se li ha oblidat", ha proposat.
CANDIDATURA A LA GENERALITAT
També ha defensat el seu anunci de postular-se com a candidat a la presidència de la Generalitat, i ha dit que ho fa per "ajudar" i que seran els ciutadans els qui decideixin què president volen.
Sobre la seva inhabilitació s'ha mostrat confiat que "acabarà resolent-se" i ha qualificat la condemna com a injusta.
RODALIES
En referència a la xarxa ferroviària ha criticat que "l'Estat no ha construït ni un quilòmetre de ferrocarril a Catalunya. Això vol dir que és un Estat molt incapaç", i ha afegit que, en les seves paraules, el servei de Renfe és un desastre.
"ERC lluita perquè les decisions es puguin prendre a Catalunya i tenir els recursos per renovar vies, catenàries, senyalització i combois", ha apuntat, i ha destacat que, a partir de gener, cada 15 dies s'incorporaran dos combois nous per renovar la xarxa de trens.