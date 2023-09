Junqueras (ERC) qualifica de "barbaritat" la condemna a Buch per l'escorta de Puigdemont

Vilalta (ERC) expressa el seu suport a l'exconseller i a Escolà: "Per això és tan necessària l'amnistia"



BARCELONA, 14 set. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha qualificat de barbaritat la condemna a l'exconseller d'Interior de la Generalitat Miquel Buch per designar el mosso d'esquadra Lluís Escolà com a càrrec de confiança perquè escortés l'expresident del Govern Carles Puigdemont a l'estranger, després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, i ha afegit: "No ens aturaran".

En un missatge aquest dijous a X recollit per Europa Press, ha traslladat el seu suport a Buch i Escolà "per la seva tasca com a servidor públic", després que l'Audiència de Barcelona els ha condemnat a 4, 5 i 4 anys de presó, respectivament.

Per Junqueras, aquesta sentència és un "nou exemple de la voracitat repressiva de la justícia espanyola contra l'exercici democràtic de les institucions catalanes".

MARTA VILALTA

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, també ha traslladat el seu suport a Buch i a Escolà arran de la condemna: "Per això és tan necessària l'amnistia. Per això és tan rellevant resoldre el conflicte polític amb l'autodeterminació".

"Per això s'ha d'acabar aquesta persecució política-judicial. Per això volem ser un nou Estat", ha afegit en un missatge a X recollit per Europa Press.