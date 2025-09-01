Junqueras (ERC): "No hi haurà nous Pressupostos mentre no existeixi un bon model de finançament"

El partit presentarà una nova proposta sobre finançament dilluns que ve
BARCELONA, 1 set. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha avisat que "no hi haurà nous Pressupostos mentre no existeixi un bon model de finançament" per a Catalunya.
"Mentre no existeixi un bon model de finançament i no existeixi un bon model de recaptació fiscal, els Pressupostos no seran tan bons com el nostre país necessita i mereix", ha dit aquest dilluns en una entrevista a 'Ser Catalunya', recollida per Europa Press, sobre l'aprovació dels pròxims comptes catalans.
Sobre si han començat a negociar les comptes amb l'executiu de Salvador Illa, ha detallat que actualment no existeixen converses, "ni hi haurà cap mentre no es resolgui aquesta qüestió del model de finançament".
En aquest sentit, Junqueras ha anunciat que dilluns que ve presentaran una nova proposta sobre aquest àmbit per "que es pugui votar tan aviat com sigui possible".
"ERC farà una proposta, perquè, com no la fa ningú més, la farem nosaltres. I, per tant, és bé que tothom que vulgui arribar a acords amb ERC es posi bé i ajudi al fet que s'aprovi, clar, perquè, si no, no hi haurà nous acords", ha dit.
NEGOCIACIÓ AMB MONTERO
Preguntat per si és convenient que el president del Govern, Pedro Sánchez, aparti a la vicepresidenta primera del Govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, de la negociació del nou model de finançament, Junqueras ha considerat que Sánchez "ha de fer el que crea oportú".
Quant a la continuïtat de Sánchez al capdavant del Govern, ha asseverat: "Si ell m'ho preguntés a mi, jo li aconsellaria que fes tot el possible per complir amb la legislatura, per acabar la legislatura".