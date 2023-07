Junqueras (ERC) lamenta que el TGUE no defensi Puigdemont, Comín i Ponsatí

BARCELONA, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha lamentat aquest dimecres que el Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) no defensi l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí: "Al costat dels represaliats sempre".

En una anotació a Twitter recollida per Europa Press, també creu que la justícia europea confirma un suplicatori "que ja no té sentit perquè es basa en un delicte, la sedició, que ja no existeix".

Per això, considera que el TGUE no defensa "els eurodiputats a l'exili davant una decisió política per perseguir l'independentisme".