Junqueras (ERC) insta Turull (Junts) a treballar "plegats" contra la pujada de quotes als autònoms

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha instat el secretari general de Junts, Jordi Turull, a treballar "plegats" contra la proposta del Govern central d'apujar les quotes d'autònoms el 2026.
Així s'ha pronunciat el dirigent republicà aquest dimecres en un missatge a X, en resposta a un altre missatge de Turull en què assegurava que votaran en contra d'aquesta pujada: "Prou de collar a impostos les classes mitjanes i treballadores catalanes", ha afegit.
Per la seva banda, Junqueras també li ha proposat defensar conjuntament el finançament i el transport públic a Catalunya: "Com més força tinguem defensant el país, més avançarà Catalunya".