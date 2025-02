Junqueras (ERC) insta el "món de l'empresa i del treball" a treballar junts per fer millores

BARCELONA 2 febr. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha instat aquest diumenge el "món de l'empresa i del treball" a treballar conjuntament per aconseguir una economia més pròspera per redistribuir entre els ciutadans la riquesa que generi, davant de la possibilitat que s'aprovi una reducció de la jornada laboral a 37,5 hores.

"Defensem una economia que sigui pròspera, i per ser pròspera ha de ser-ho per a tots, una economia que sigui enriquidora per al conjunt de la societat, una economia que sigui productiva, una economia que vetlli per millorar els salaris de la gent", ha reivindicat en una concentració convocada per CCOO i la UGT a Barcelona pels drets socials.

Amb això, Junqueras ha afegit que ERC està on sempre ha estat, textualment, que és "al costat de la gent que treballa, de la gent treballadora, de la gent que s'esforça, de la gent que amb el seu esforç contribueix a pagar pensions".