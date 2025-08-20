Junqueras (ERC) insisteix en no negociar els Pressupostos "mentre no es resolgui" el finançament

BARCELONA 20 ago. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha insistit que no entraran a negociar els Pressupostos amb els socialistes "mentre no es resolgui" el finançament singular per a Catalunya, i ha descartat que la condonació del deute del Fons de Liquidació Autonòmica (FLA) aplani el camí per a una negociació dels comptes.
En una entrevista aquest dimecres en Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, Junqueras ha posat en valor que hi hagi avenços per a la condonació del FLA, però ha insistit: "Hem d'assenyalar el que està en el bon camí i hem d'assenyalar també el que ni tan sol està encaminat. El model de finançament està molt lluny".
També ha apel·lat a la societat catalana a treballar per aconseguir aquest nou finançament per a Catalunya: "Si no només treballés ERC, si fóssim molts els que treballéssim per aconseguir un model de finançament potser ho aconseguiríem una mica abans i una mica millor", ha subratllat.
Junqueras ha assegurat que el fet que la vice-presidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, també sigui la candidata socialista a la Junta d'Andalusia és una "qüestió afegida" en la negociació del finançament.
"Hem de deixar d'intentar-ho perquè és difícil? No, justament perquè és difícil ho hem de lluitar amb més intensitat", ha subratllat el líder dels republicans, que ha afirmat que no es poden fiar de ningú, en ser preguntat per si es fien de Montero per negociar.