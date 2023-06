Junqueras (ERC) insisteix en les condicions per investir Sánchez: "Ja vam forçar dues eleccions"

Exigeix a Junts "una generositat almenys semblant" a la que creu que mostra ERC

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha insistit a condicionar l'aval dels republicans a una investidura del candidat del PSOE a les eleccions generals i actual president del Govern central, Pedro Sánchez, a avenços per a Catalunya, en les seves paraules: "Ja vam forçar dues eleccions anticipades".

Ho ha dit en una entrevista a TV3 d'aquest dimarts recollida per Europa Press en referència als dos comicis celebrats el 2019, i ha demanat "avenços en amnistia, avenços en autodeterminació, economia, infraestructures".

"Si no tenim garanties, no els votarem, i no hi haurà investidura si depèn de nosaltres", ha insistit, i ha dit que els republicans no volen un executiu central liderat pel PP i Vox però tampoc amb el PSOE si els socialistes pacten amb els populars.

Junqueras ha tornat a optar per un acord programàtic de les forces independentistes de cara als pròxims comicis i ha exigit a Junts "una generositat almenys semblant" a la que a parer seu mostra ERC.

"Crec que hauríem de ser capaços d'entendre'ns. Nosaltres no volíem que se n'anessin del Govern i, malauradament, se'n van anar. Hem tingut l'oportunitat de donar-los la presidència del Parlament. Que també ells posin una mica de la seva part crec que és bo per al país", ha reflexionat.

"PRIORITAT" AL PARLAMENT

Respecte als pactes municipals i supramunicipals, el dirigent republicà ha erigit la Generalitat i la cambra catalana com allò realment important --molt més que un ajuntament, una diputació o un consell comarcal, ha enumerat--, per la qual cosa ha considerat que "la prioritat hauria de ser l'estabilitat parlamentària" i els futurs pressupostos de la Generalitat.

Ha diferenciat els pactes a les diputacions de Lleida i Tarragona --on els republicans han pactat amb el PSC-- d'un acord de Junts amb els socialistes a la Diputació de Barcelona perquè creu que els dos primers garanteixen presidències independentistes.

Així mateix, veu legítims els pactes d'investidura de la Generalitat i l'Ajuntament de Girona, en què els partits independentistes han evitat que la llista més votada aconseguís el govern, en contraposició al de l'Ajuntament de Barcelona.

AJUNTAMENT DE BARCELONA

En aquesta línia, Junqueras ha valorat que la investidura del candidat socialista Jaume Collboni com a alcalde de Barcelona amb els vots dels comuns i el PP respon a "una lluita pel poder més descarnada" i en la voluntat de --segons ell-- mantenir les cadires.

"Nosaltres sempre hem dit que ens volíem entendre amb els independentistes i en canvi els comuns sempre han dit que, amb el PP, res de res", ha criticat.

Ha acusat els comuns de "no tenir cap escrúpol a l'hora de pactar amb l'extrema dreta xenòfoba o amb la dreta extrema del PP".

I ha tornat a descartar que ERC pugui entrar a l'executiu municipal del PSC amb els d'Ada Colau, i s'ha descrit com la principal alternativa: "Hem dit milers de vegades que no pactarem amb el senyor Collboni", ha resolt.