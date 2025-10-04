Junqueras (ERC): la Humanitat "s'avergonyirà durant generacions del genocidi" d'Israel

BARCELONA 4 oct. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha dit que la Humanitat "s'avergonyirà durant generacions del genocidi que s'està produint a Palestina" i ha instat totes les organitzacions i persones que puguin a que treballin perquè acabi aquest conflicte.
En declaracions en començar la manifestació a favor de Palestina d'aquest dissabte a Barcelona, ha recordat que no tenen cap informació del regidor d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona Jordi Coronas ni de les altres persones que viatjaven a la Global Sumud Flotilla "il·legalment retingudes" per Israel.
La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha dit que és la força de la societat civil organitzada qui està legitimada per defensar la democràcia, i ha assegurat que en 20 ó 30 anys la Història jutjarà aquest moment: "Explicarem als nostres fills que vam prendre els carrers de Barcelona i ens vam mobilitzar, i que la gran majoria del poble de Catalunya es va posar en el costat correcte de la Història".