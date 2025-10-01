Junqueras (ERC) expressa suport a la Flotilla i exigeix respecte al dret internacional i humanitari

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha expressat aquest dimecres a la nit el seu suport a la Global Sumud Flotilla, especialment al regidor republicà a l'Ajuntament de Barcelona Jordi Coronas, que viatja en un dels vaixells, i ha exigit "respecte al dret internacional i al dret humanitari".
Ho ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press, després que almenys dues embarcacions de la flotilla hagin estat interceptades per l'Exèrcit d'Israel.
"Davant del genocidi a Gaza i l'assalt a vaixells humanitaris, és necessari exigir el respecte al dret internacional i al dret humanitari", i també ha agraït als activistes arriscar la seva llibertat per defensar al poble palestí, segons ell.