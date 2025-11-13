Junqueras (ERC) espera que el TJUE "confirmi" la resolució de l'advocat general sobre l'amnistia

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha celebrat aquest dijous el pronunciament de l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre l'amnistia i espera que l'alt tribunal "confirmi" la decisió.
En unes declaracions a la premsa a la seu d'ERC, Junqueras ha expressat "alegria i satisfacció" per la conclusió de l'advocat general, que descarta que l'amnistia respongui a una 'autoamnistia', que col·lisioni amb la legislació de la UE en la lluita contra el terrorisme o que afecti interessos financers de la UE.
"El TJUE ha avalat que la llei d'amnistia és plenament legal i plenament compatible amb el dret comunitari. Tot això ja ho sabíem, i de fet fa molts anys, des del principi, que sabíem que no hi havia hagut malversació, rebel·lió i cap de les acusacions que van justificar aquesta persecució judicial", ha expressat.
RECORREGUT A ESPANYA
Ha assenyalat que, si l'alt tribunal avala la resolució de l'advocat general, "segur que aplana el camí" perquè el Tribunal Constitucional aculli els recursos d'empara presentats davant l'actitud manifesta del Suprem d'intentar per tots els mitjans no aplicar la llei, textualment.
Ha subratllat que és "evident" que hi ha una part de la cúpula judicial que fa molts anys que va decidir convertir-se, en les seves paraules, en una tercera cambra legislativa que es dedica a modificar i impedir les decisions que prenen el poder legislatiu i executiu.
Preguntat per si, després d'aquest pronunciament, veu més a prop poder ser candidat en les pròximes eleccions catalanes --abans que acabi la seva inhabilitació el 2031--, ha assegurat que això és "irrellevant".