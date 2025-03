Junqueras (ERC) sobre una entrada del partit en el Govern: "No tenim cap intenció"

BARCELONA 19 març (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha rebutjat la idea que el seu partit entri en el Govern de la Generalitat: "No tenim cap intenció, ni ens plantegem de cap manera, ni sota cap condició el fet d'entrar a formar part de cap executiu", ha dit.

"A vegades és millor ser dins d'un Govern, i a vegades pot ser millor no ser-hi. Estem convençuts que en aquests moments ens pertoca treballar i vigilar el compliment dels acords, i és molt més eficaç si ho fem des de fora dels governs", ha dit en una entrevista d'aquest dimecres a 'Nació' recollida per Europa Press preguntat per la possibilitat.

Qüestionat pels retrets de Junts als acords d'ERC amb el PSOE, ha expressat, en referència als postconvergents, que tenen gent que "excel·leixen en l'àmbit dels retrets" i, sobre una reunió amb el president del Govern, Pedro Sánchez, ha dit que no té, textualment, cap interès en cap trobada.