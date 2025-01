Junqueras sobre els indults: "El PSOE haurà de decidir com fa efectiva la fi de la repressió"

Demana als socialistes complir els "compromisos signats diverses vegades d'acabar amb la repressió"

BARCELONA, 14 gen. (EUROPA PRESS) -

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que "el PSOE haurà de decidir com fa efectiva la fi de la repressió", preguntat per si acceptaria un indult del Govern central per acabar amb la seva inhabilitació.

En una entrevista aquest dimarts a Ràdio 4 i La 2 recollida per Europa Press, Junqueras ha assenyalat que els socialistes tenen "compromisos signats diverses vegades d'acabar amb la repressió", i ha reclamat que ho facin.

"El PSOE sabrà el que ha de fer. I que ho faci, l'important és que ho faci", ha subratllat el líder dels republicans, que ha criticat que el Tribunal Suprem (TS) decidís mantenir íntegra la seva pena després d'haver-se derogat el delicte de sedició del Codi Penal.

"Si el delicte ha desaparegut, no es pot mantenir la pena. Això no pot ser, aquí i a la Cotxinxina", ha criticat, després d'instar el Govern central a decidir si volen viure en una anomalia constant de l'estat de dret o assemblar-se a un estat estàndard europeu, en les seves paraules.

CONGRÉS D'ERC

Preguntat per la proposta de modificació dels estatuts del seu partit, impulsada per la candidatura de Nova Esquerra Nacional, perquè qui lideri la formació no pugui ocupar càrrecs públics, Junqueras ha respost: "Jo estic inhabilitat, no han de patir. Ni tan sols puc fer classes a la universitat".

A més a més, ha assegurat que li sembla "molt bé" que els qui no van guanyar en la primera fase del congrés d'ERC tornin a defensar aquestes modificacions de cara al plenari d'ERC, la segona fase del congrés, que se celebrarà el 15 i 16 de març a Martorell (Barcelona).