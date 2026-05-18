Junqueras diu que la línia orbital mostra "la voluntat de canviar el model de país"

Assegura que Catalunya ha de "planificar el futur"
SANT SADURNÍ D'ANOIA (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que la línia ferroviària orbital, que ha d'unir Vilanova i la Geltrú i Mataró (Barcelona) passant per Vilafranca del Penedès, Sabadell, Terrassa i Granollers (Barcelona), mostra "la voluntat de canviar el model de país".
Ho ha dit aquest dilluns en la presentació de l'acord per construir la línia ferroviària orbital, en la qual també han participat el president de la Generalitat, Salvador Illa; la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i hi ha estat present el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
També hi ha participat l'alcalde de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), Pere Vernet; l'alcaldessa de Sabadell (Barcelona), Marta Farrés; l'alcaldessa de Sitges (Barcelona), Aurora Carbonell; l'alcalde de Vilafranca del Penedès (Barcelona), Francisco Romero, i l'alcalde de Caldes de Montbui (Barcelona), Isidre Pineda.
Junqueras ha afegit que aquest canvi de model de país és a nivell econòmic, demogràfic, d'accés a l'habitatge, industrial i de competitivitat del conjunt de l'economia.
Ha dit que a ERC estan "plenament implicats" en aquesta voluntat de mirar cap al futur, a més de gestionar els reptes del dia a dia.
"Catalunya ha de gestionar els reptes del dia a dia, però també planificar el futur per garantir la competitivitat de les empreses i salaris justos", ha apuntat.
LÍNIA ORBITAL
El president d'ERC ha subratllat que aquesta línia uneix comarques que "representen un percentatge altíssim" del producte interior brut (PIB) català.
Ha detallat que el Baix Llobregat i el Vallès Occidental (Barcelona) sumen un PIB superior al de les províncies de Bizkaia i Guipuzkoa, i ha lamentat que, actualment, no tenen connexió ferroviària sense parar per Barcelona.
En tot cas, ha dit que aquesta nova línia millorarà la mobilitat de tots els catalans que vulguin viatjar cap a l'arc metropolità o a altres punts de l'interior de Catalunya.