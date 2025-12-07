Junqueras (ERC) diu que "escenificar baralles i reconciliacions amb el PSOE cada dia és poc útil"

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
Afirma que Illa "hauria d'haver estat a Catalunya" davant del brot de PPA
BARCELONA, 7 des. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat que "escenificar baralles i reconciliacions amb el PSOE cada dia és poc útil", en relació a la ruptura de Junts amb el Govern de l'Estat.
"És útil forçar al PSOE a fer allò que no vol fer", ha remarcat en una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press aquest diumenge, i ha citat com a exemple la reducció del deute de la Generalitat que, segons ell, era un acord que el PSOE no volia.
També ha expressat el seu respecte a la decisió de Junts i "tota la simpatia pels quals són perseguits injustament".
FINANÇAMENT
Sobre l'acord per a un finançament singular a Catalunya ha assenyalat a l'executiu: "Si depengués del Govern i de l'Estat, mai ens donarien res", ha assegurat
"Es volen quedar tot el poder que tenen en tots els àmbits, i per això costa tant", ha explicat, encara que ha afegit que s'han aconseguit acords, al seu semblar, potents i raonables, com la reducció de deute.
Així, s'ha mostrat convençut d'arribar a acords quant a la dotació de recursos, encara que afirma que el Govern "segueix tenint reticències en la capacitat normativa o la gestió de recursos" i ha dit que no hi haurà acord sense una entesa en aquests punts.
"Del que es tracta és que l'Estat s'apropiï d'una menor quantitat dels recursos que Catalunya genera i necessita per satisfer els seus serveis públics", ha exposat.
Sobre la negociació de pressupostos ha dit que s'asseuran a negociar quan hi hagi un acord de finançament: "Què ha de fer el Partit Socialista? Si vol pressuposts, ha de complir", ha resolt.
CATALUNYA DELS 10 MILIONS
Preguntat pels postulats del president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre arribar als 10 milions d'habitants a Catalunya, Junqueras assegura que "en aquests moments és impossible" perquè no es poden garantir unes condicions de vida adequades.
"Catalunya ja és un país estressat en moltes d'aquestes qüestions. Per tant, el país ha de donar un salt cap a endavant en les seves infraestructures o en la seva dotació de capital físic", ha matisat.
PPA
En referència al brot de pesta porcina africana (PPA) ha dit que és una "amenaça gravíssima" per a la indústria cárnica i ha defensat que qui va posar l'obligació d'analitzar els senglars morts va ser ERC, textualment.
També s'ha referit al viatge d'Illa a Mèxic durant el brot de PPA: "Davant d'una situació tan alarmant, hauria d'haver estat a Catalunya", ha criticat.
FEDERACIÓ DE BARCELONA D'ERC
Sobre la situació del partit a la Federació de Barcelona ha dit que "el que legitima l'acció d'un partit polític és ser útil a la societat" i que davant de les impugnacions els òrgans prendran les decisions pertinents.
"És prioritari com ens dirigim a la societat i a quina candidata triem per a Barcelona. La nostra candidata és Elisenda Alamany. Barcelona mereix una alcaldessa amb mirada de futur", ha sentenciat.