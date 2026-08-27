Junqueras (ERC) sobre la detenció a Elx: "La brutalitat policial sempre és un escàndol"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha criticat l'actuació policial abans del partit de futbol entre l'Elx i el FC Barcelona del diumenge, en la qual es va detenir a un afeccionat del Barça per portar una estelada: "La brutalitat policial sempre és un escàndol, és una vergonya, és un insult a la democràcia".
Així s'ha expressat en declaracions a '3Cat' recollides per Europa Press aquest dijous a la seva entrada en el Camp Nou, on tindrà lloc una "exaltació a l'estelada" en lloc d'un acte d'homenatge als blaugranes campions del món.
"Està molt bé que s'investigui el que, d'altra banda, és evident per a tothom: que si aquest noi hagués portat qualsevol altra bandera, ningú l'hauria apallissat", ha sostingut sobre la detenció de diumenge.