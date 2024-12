Junqueras (ERC) destitueix l'encarregat de l'informe sobre els cartells de Maragall, Xavi Mombiela

Mombiela assegura haver-se sentit "atacat, amenaçat i coaccionat" per Junqueras

BARCELONA, 18 des. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha destituït el responsable de Compliment del partit, Xavier Mombiela, que també va ser el responsable d'investigar i elaborar l'informe del cas dels cartells contra l'expresident de la Generalitat Pasqual Maragall i el seu germà, Ernest Maragall.

Ho ha dit Mombiela en un comunicat publicat a X i recollit per Europa Press, en què explica que el nou gerent del partit, Lluís Salvadó, ha estat qui li ha comunicat l'acomiadament per ordre de Junqueras, "amb efectes immediats i motivat únicament per la pèrdua de confiança política".

MANCA DE CONFIANÇA

Fonts del partit consultades per Europa Press han explicat que la nova Executiva de Junqueras no confia que Mombiela "guardi la neutralitat" que implica el càrrec, i l'ha acusat de no actuar sobre l'estructura B del partit fins que es va publicar una investigació periodística sobre els fets.

Les mateixes fonts han sostingut que Mombiela era el "garant de la confidencialitat dels informes" de l'estructura B, però que durant la campanya del congrés es van filtrar detalls de la investigació als mitjans de comunicació.

MOMBIELA S'HA SENTIT "COACCIONAT"

En el comunicat, Mombiela sosté que s'ha sentit "atacat, amenaçat i coaccionat, en privat, en reunions, a través de trucades telefòniques, en els mitjans de comunicació i les xarxes socials" per Junqueras i membres de la candidatura de Militància Decidim.

"Se m'ha exposat públicament de manera innecessària, tot perquè els resultats de les investigacions no han agradat perquè apunten com a responsables dels fets a determinades persones", ha sostingut Mombiela.