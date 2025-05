Junqueras (ERC) destaca la necessitat de modernitzar regadius i el canal d'Urgell (Lleida)

Aragonès assegura que tot projecte ha de tenir una política "ben definida" per al sector primari

LLEIDA, 31 maig (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha destacat la importància de la modernització dels regadius i del canal d'Urgell (Lleida), que té un "impacte colossal" sobre l'economia de Catalunya, durant la seva intervenció en el 30è aniversari de la Comissió Sectorial d'Agricultura del partit, a Lleida.

Ha afirmat que la població activa de Catalunya dedicada al món de l'agricultura era d'un 5% fa 30 anys, mentre que actualment és de l'1%, per la qual cosa "és evident que el sector ha d'estar preocupat".

És un sector molt petit en termes de població activa, però en termes d'impacte econòmic o sobre la gestió del territori és un sector "immens, brutal" i una part molt rellevant del PIB català.

Ha recordat que quan ERC va entrar al Govern de la Generalitat el 2017, una de les seves prioritats va ser assumir la Conselleria d'Agricultura: "Ho vam fer perquè estàvem convençuts que era estratègica per al país".

Ha destacat altres preocupacions del sector, com una població envellida, per la qual el relleu no és fàcil; un excés de burocràcia, "gairebé una epidèmia" que afecta molts sectors de la societat i l'economia i el desconeixement social del sector.

Junqueras també ha subratllat la batalla per assegurar el control de l'aigua: "Com ho fem per trencar la CHE i perquè les conques hidrogràfiques de Catalunya depenguin d'un organisme a Catalunya?".

Així mateix, ha valorat la fiscalitat verda i sobre la petjada de carboni, perquè fa més competitius els productes dins de la Unió Europea: "La fiscalitat pot ser també un mecanisme per canviar les pautes de consum".

PERE ARAGONÈS

L'expresident de la Generalitat Pere Aragonès ha assegurat que el sector primari és un sector estratègic per a Catalunya perquè és una part essencial de la seva economia i ha afirmat que tot projecte polític ha de tenir "una política per al sector primari ben definida".

ERC ha pogut tenir aquesta política, ha dit, gràcies a l'esforç de la gent de la Sectorial d'Agricultura del partit en aquests 30 anys: "Són professionals del sector, gent que el coneix profundament, i que han estat en la substància grisa de totes les decisions que hem pres en aquest àmbit".