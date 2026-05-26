Junqueras descarta que el pacte amb el PSC sigui l'avantsala a entrar al Govern

Insta Junts a votar a favor del finançament per aplanar el camí a la cessió de l'IRPF
BARCELONA, 26 maig (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha descartat aquest dimarts que el pacte entre la seva formació i el PSC pels pressupostos de la Generalitat 2026 sigui l'avantsala a entrar al Govern, ja que assegura que l'acord és "l'avantsala de la voluntat de treballar per a Catalunya".
"Fins ara ho ha demostrat ERC i en aquest acord, en menys grau, també el PSC. El nostre objectiu és que el PSC s'impliqui a fons en la defensa dels treballadors i les famílies, però també que a aquest compromís s'hi afegeixin altres formacions i els agents econòmics i socials. El nostre pacte és amb Catalunya", ha dit en una entrevista a 'Nació' recollida per Europa Press.
Junqueras ha defensat que l'acord permet partides addicionals de 500 milions d'euros en ensenyament, 250 en salut, 210 en habitatge, a més d'"acords extrapressupostaris rellevants" per al futur de Catalunya com el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) o el tren orbital.
CESSIÓ DE L'IRPF
Preguntat pel fet que la cessió de l'IRPF a Catalunya no hagi estat una línia vermella per a l'acord, ha expressat que la cessió s'implementarà amb unes esmenes en la tramitació parlamentària del finançament.
"És el millor moment perquè en el finançament tothom hi guanya i és més fàcil que tothom voti també a favor de la gestió de l'IRPF. Ho defensarem fins al final, esperem que Junts també ho faci perquè Catalunya no perdi", ha dit.
Sobre les reticències del PSOE sobre aquest assumpte, Junqueras ha assenyalat que ERC intentarà convèncer tots els partits, fins i tot els socialistes, dels qui afirma que "formalment" ja estan convençuts malgrat que el Ministeri d'Hisenda i el Ministeri d'Economia hagin descartat la cessió.
Ha afegit que espera "que el PSOE compleixi".
RUFIÁN
Quant al fet que el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, es postuli com a candidat a un possible front d'esquerres en clau espanyola, Junqueras ha remarcat que el partit es presenta "a Catalunya amb les sigles d'ERC".
Ha ressaltat que les llistes de la formació les fa el partit i les valida el Consell Nacional: "Qui decideix és el partit. I estic convençut que tothom ho respectarà", ha dit.