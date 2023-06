Junqueras (ERC) descarta donar suport al PSC per presidir la Diputació de Barcelona: "No ho avalarem"

Alerta que es pot repetir el pacte PSC, PP i comuns a l'ens supramunicial



BARCELONA, 19 juny (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha descartat aquest dilluns que el seu partit defensi que la presidència de la Diputació de Barcelona estigui en mans del PSC i ha reiterat que sempre estan disposats a entendre's amb el conjunt de l'independentisme.

"No votarem una presidència socialista a la Diputació de Barcelona. No ho avalarem. Estem disposats a entendre'ns amb el conjunt de l'independentisme. Ho hem demostrat sempre", ha defensat en una roda de premsa acompanyat pel líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall.

Després que el líder de Trias per Barcelona, Xavier Trias, ha avalat un pacte de Junts amb els socialistes a l'ens supramunicipal, Junqueras ha recalcat que hi discrepa, i ha deixat clar que s'oposen "al fet que hi hagi forces independentistes que regalin la presidència de la Diputació de Barcelona al PSC".

A més a més, ha alertat que en aquesta institució es podria repetir l'entesa entre el PSC, els comuns i el PP: "És el que ha passat a Barcleona, i és el que va passar el 2019, canviat el PP per Manuel Valls. A ningú no li sorprendria".

LLEIDA I TARRAGONA

Segons Junqueras, mantenen el compromís que el màxim nombre d'entitats i alcaldies estiguin presidides per partits independentistes, i "això és el que, si no passa res, es produirà a la Diputació de Lleida i a la de Tarragona", on van pactar amb el PSC.

A parer seu, també han demostrat el seu compromís quan van oferir el seus vots a Junts, "sense demanar res a canvi", perquè tinguessin la presidència del Parlament.

"I la resposta de Junts va ser donar l'alcaldia de Roses i altres llocs al PSC", ha criticat el líder d'ERC, que també els ha retret que sortissin del Govern, entre altres qüestions.

Així, ha reivindicat l'acord que havien assolit Trias i Maragall com un exemple de l'entesa que podrien forjar, i ha instat a aconseguir un acord programàtic amb el conjunt de forces independentistes de cara a les generals del 23 de juliol.