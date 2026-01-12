Junqueras (ERC) demana una reunió a Puigdemont per abordar el nou model de finançament

Critica Foment del Treball per l'"enorme irresponsabilitat de menysprear" l'acord
BARCELONA, 12 gen. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha demanat al líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, una reunió per abordar l'acord de finançament assolit entre ERC i el Govern central, a més d'altres qüestions, com la seva tornada a Espanya, l'amnistia i la recaptació de l'IRPF.
Ho ha dit aquest dilluns en una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press: "Jo he demanat que em doni hora per anar-lo a veure", ha dit en referència a una possible trobada amb el líder de Junts.
Junqueras ha defensat l'acord assolit amb el Govern central i ha insistit que reportarà 4.686 milions d'euros més per a Catalunya: "Si algú vol votar-hi en contra, doncs que hi voti en contra. Jo intentaré convèncer-los que és un error descomunal", ha afirmat.
A més a més, ha confirmat que aquest dijous es reunirà amb el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, a qui explicarà l'"enorme irresponsabilitat de menysprear la importància d'aquest acord sense conèixer-lo".
"Què és el que no li agrada d'aquest acord? Que ens expliqui què és el que no li agrada", ha dit adreçant-se a Sánchez Llibre.
Sobre l'aprovació d'aquest acord al Congrés ha defensat que és un acord "realista", ja que si no es convenç el conjunt de les forces polítiques l'alternativa és zero, textualment.
RECAPTACIÓ D'IMPOSTOS
Preguntat per la recaptació de l'IRPF i l'IVA ha destacat que amb el nou model el 78,5% de l'IVA "vindrà directament a Catalunya", tot i que ha explicat que continuen treballant per concretar la recaptació d'aquests impostos.
En aquest sentit, ha vinculat la recaptació del 100% de l'IRPF per a la negociació de pressupostos: "Això fa que uns pressupostos siguin millors. Per tant, com nosaltres volem uns bons pressupostos treballem perquè els components d'aquests pressupostos siguin bons", ha afegit.