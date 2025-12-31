Junqueras (ERC) demana omplir 2026 "d'ambició nacional, perquè l'esperança venci la por"

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 31 des. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha demanat afrontar amb força 2026 "per omplir-lo d'ambició nacional, perquè l'esperança venci la por" i aconseguir així un futur millor per a tothom.
"Aquest 2026 tenim molts reptes de país i hem d'estar a l'alçada. El país necessita tota la força i la determinació de tots i cadascun", ha defensat aquest dimecres en un missatge en X.
"Avui finalitza un any intens i en començarà un de nou", ha afegit.