Junqueras (ERC) demana a Junts "ser útil" i que permeti tramitar el finançament al Congrés

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 20 jul. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha demanat aquest dilluns a Junts "ser útil" i permetre tramitar el nou finançament autonòmic al Congrés i donar suport a la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), ja que creu que quan els de Carles Puigdemont no ho han fet han aplanat el camí a Aliança Catalana.
"Esperem que, en aquest cas, a Junts no se li acudeixi votar amb el PP i Vox en contra dels hospitals i de les escoles", ha dit sobre el finançament en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.
També ha considerat que, "com que tothom hi surt guanyant amb el model de finançament", tramitar la cessió de la gestió de l'IRPF a Catalunya a través d'una esmena en el model de nou finançament autonòmic és la millor finestra d'oportunitat perquè tots els grups ho votin.
Ha demanat a Junts i al PSOE deixar les "baralles constants" i formar part d'una mateixa majoria que veu imprescindible per aprovar iniciatives com el nou finançament, la cessió de l'IRPF a Catalunya i la condonació del FLA.
ALIANÇA CATALANA
Ha afirmat que, com que els postconvergents han deixat de ser útils en algunes qüestions, han "aplanat el camí" a Aliança Catalana.
"Quan mai ets útil, quan no ets útil per a res, aleshores pot passar, pot arribar a passar, que alguns dels teus votants acabin votant qualsevol inútil", ha dit.
Ha assegurat que si Junts torna a estar implicat, resol qüestions i arriba a acords a favor de Catalunya, "els seus votants també ho sabran apreciar".
AMNISTIA
Preguntat per si creu que el Tribunal Suprem pot tornar a elevar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) la qüestió prejudicial, ha expressat que "pot ser" però ha assegurat que el tribunal té cada vegada menys marge de maniobra.
"Recordeu que hi va haver una reforma del Codi Penal que va eliminar els delictes pels quals vam ser condemnats i tot i així es va mantenir la pena. És l'únic país del món, l'únic moment de la història humana en què es manté una pena sense que hi hagi un delicte. Això no passa enlloc", ha dit.
HABITATGE I TRANSPORT
Sobre la situació de l'habitatge a Catalunya, Junqueras ha apostat per incrementar la construcció d'habitatge però no allà on la densitat està "desbordada".
"Hi ha districtes de Barcelona, o barris de l'Hospitalet, Badalona o Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) que resulta que tenen més densitat que Calcuta", ha dit.
Ha vinculat la construcció d'habitatge al bon funcionament del transport públic: "Fer veure que no cal transport públic per resoldre el tema de l'habitatge és un disbarat".
RUFIÁN
Preguntat per quin serà el paper del portaveu del partit al Congrés, Gabriel Rufián, de cara a les pròximes eleccions generals, Junqueras ha assenyalat que, per part seva, el futur de Rufián passa per repetir com a portaveu.
Ha afirmat que tots dos ja n'han parlat.