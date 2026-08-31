Junqueras (ERC) demana un gran acord perquè l'educació "no sigui un camp de batalla"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 31 ago. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha advocat per un gran acord en educació i perquè el sector educatiu "no sigui un camp de batalla" i per donar-li un model estable i de llarga durada per treballar.
En una entrevista en Catalunya Ràdio, ha insistit que el sistema educatiu ha de tenir uns recursos garantits durant un període de temps llarg, i que els partits polítics haurien de comprometre's a donar-los-hi "a través de pressupostos o a través d'ampliacions de crèdit".
"No és un problema de lleis educatives. És un problema que els docents puguin fer la seva feina en condicions. I que a les aules es pugui treballar", ha sostingut Junqueras.
Per aconseguir aquesta estabilitat també ha proposat la creació d'un equip d'experts que pogués liderar el Departament d'Educació al marge dels partits polítics durant un període llarg de temps.
"Han d'haver-hi uns recursos i ha d'haver-hi un sector que no depengui de la baralla quotidiana entre aquest i aquell altre", ha afirmat sobre la proposta, que ha explicat haver-li traslladat ja al Govern.