Junqueras (ERC) demana al Govern que apliqui els pressupostos pactats abans d'acordar els de 2027

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 31 ago. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha demanat al Govern de la Generalitat que apliqui els pressupostos "que té sobre la taula" i que es compleixin els diferents acords ja que s'han pactat.
Ho ha dit en una entrevista en Catalunya Ràdio en ser preguntat per un possible pacte amb el PSC per aprovar els Pressupostos de 2027, i en la qual ha advocat perquè "arrencar" les inversions que s'aconseguit entre tots.
"Estem posant recursos a tot arreu. Doncs el que el Govern ha de procurar és que aquests recursos arribin, perquè no volem que estiguin sobre un paper. Han d'estar en uns pressupostos, d'acord, han d'aprovar-se els pressupostos, d'acord. Però sobretot, el que volem és que els recursos arribin a les famílies, als pobles, a les empreses, als autònoms", ha insistit.
Ha posat com a exemple inversions, especialment en infraetsructuras, com les dels túnels del Garraf, a més del pla de rehabilitació d'habitatges o el Pla de Pobles.
RESPONSABILITATS PER CEUTA
Preguntat per si Catalunya hauria d'acollir part dels menors no acompanyats que van entrar a Ceuta al juliol, Junqueras que explicat que "ha d'ajudar en tot el que pugui" davant d'una situació de drama humanitari i d'emergència.
Igualment, el president d'ERC ha insistit que aquesta ajuda no pot ser il·limitada i que el Govern central ha de "assumir responsabilitats" i vigilar la frontera.
"Ho ha de resoldre i ha de fer-ho ràpid i eficaç. De la mateixa manera que van entrar milers de persones i no hauria d'haver passat, hi ha milers de persones a la platja i no haurien d'estar", ha explicat.
RECEPTA TRUMP
També ha sostingut que votar a Aliança Catalana o a Vox és votar per les polítiques dels Estats Units i per que es posin aranzels en contra de la indústria catalana i els treballadors, i defensat que la "recepta Trump" no la vol a Catalunya.
"Els països oberts són els que han prosperat al llarg de la història, i l'extrema dreta en general i les franquícies de Donald Trump haurien de reconèixer que el que està fent és arruïnar el seu propi país", ha explicat Junqueras.