Junqueras (ERC) demana que la Generalitat participi en la gestió de l'Aeroport de Barcelona

BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha rebutjat aquest dimarts la proposta del Govern per ampliar l'Aeroport de Barcelona i ha demanat que la Generlitat paricipi de manera "compartida" en la gestió de l'enclavament.

"El futur de l'Aeroport del Prat no passa per allargar pistes. La clau és la gestió compartida amb la Generalitat, per tal de respondre als interessos de Catalunya", ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press.

Ha transmès la seva oposició a allargar la pista cap al mar, com proposa l'acord entre el Govern, el Govern d'Espanya i Aena perquè, a parer seu, "ja existeix una pista per als vols de llarga distància".

Segons el líder republicà, el problema actual de l'aeroport no és tècnic, sinó polític: "Aena i l'Estat prioritzen Barajas i limiten el potencial de Barcelona", ha afirmat.

Ha demanat no "hipotecar el futur ambiental del delta del Llobregat per una visió obsoleta del desenvolupament", i ha exigit modernitzar l'aeroport mitjançant la terminal satèl·lit i millorar les seves connexions ferroviàries.