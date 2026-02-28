Junqueras (ERC) demana dotar a Catalunya i Barcelona de "tots els recursos i totes les competències"

BARCELONA 28 febr. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha demanat dotar a Catalunya i Barcelona de "tots els recursos i totes les competències" per apropar-se a l'objectiu, apunta, de construir una Catalunya independent amb una capital coneguda a tot el món.
Així s'ha expressat aquest dissabte en el Congrés Regional d'ERC en el qual s'ha oficialitzat la candidatura de la secretària general de la formació, Elisenda Alamany, com a alcaldable a Barcelona.
Junqueras ha defensat que Catalunya no seria el que és sense una capital com Barcelona i ha dit que l'obligació d'ERC és posar sempre "aquella ambició que no posen els altres".
"Volem donar-li a Barcelona i a Catalunya tot el que puguem a cada moment, en cada instant. I tota la nostra acció política s'explica des d'aquest punt de vista", ha assenyalat.
"Estem convençuts que estem en aquest camí", ha afirmat, i ha celebrat que Alamany sigui la referent de la formació a Barcelona per als propers comicis municipals.