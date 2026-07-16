Junqueras (ERC) demana aplicar la llei d'amnistia després de la resoludió del TJUE: "Ja no hi ha excuses"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 16 jul. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha demanat que s'apliqui la llei d'amnistia després de la sentència aquest dijous del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que avala aquesta llei orgànica i estableix que s'ajusta a la normativa europea: "Ja no hi ha excuses".
En una declaració institucional a la seu d'ERC juntament amb els membres de la direcció del partit, Junqueras ha assegurat que l'amnistia "continua sent una victòria incompleta", i ha sostingut que aquesta sentència del TJUE evidencia que el debat no només és sobre l'amnistia sinó sobre la qualitat democràtica de l'Estat .
"Els drets polítics no poden dependre d'una part de la judicatura amb interessos partidistes", ha subratllat el dirigent republicà, que ha sostingut que aquest dijous s'obre una nova etapa després de la decisió de l'alt tribunal europeu.
Ha reclamat que el Tribunal de Comptes, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i l'Audiència Nacional (AN) apliquin l'amnistia de manera immediata a unes 35 persones entre les quals ha esmentat l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, a més dels exconsellers i exmembres del Govern del seu partit i de Junts, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell; l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i l'expresident d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart.
"La sentència d'avui valida l'essència d'una llei que va néixer per donar resposta política a un problema polític. Confirma el que ERC ha defensat des del primer dia, que la repressió no podia ser mai la resposta a un conflicte democràtic", ha defensat Junqueras.
LES CONSEQÜÈNCIES DEL LAWFARE
El dirigent republicà ha afirmat que "durant masses anys, una part de les estructures profundes de l'Estat han intentat resoldre amb tribunals el que l'Estat no ha estat capaç de resoldre políticament", després d'afegir que això ho han patit els independentistes i ara també ho fan altres moviments polítics.
"Avui alguns dels qui durant anys van mirar cap a una altra banda, i fins i tot ho van tolerar, comencen a descobrir les gravíssimes conseqüències de la utilització partidista de determinats aparells de l'Estat i dels riscos del lawfare, ha afirmat en al·lusió al PSOE.
TREURE LES MANILLES A L'INDEPENDENTISME
Junqueras ha insistit que la sentència del TJUE i les decisions judicials que se n'han de desprendre "han de treure definitivament les manilles a l'independentisme i als demòcrates en el seu conjunt", i ha demanat que es retorni la plena capacitat política a totes les persones i organitzacions implicades en el referèndum de l'1-O.
"Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa", ha subratllat el dirigent republicà, que també ha desitjat poder tornar a fer classes a la universitat i poder tornar a exercir responsabilitats polítiques en llibertat i amb tots els seus drets.
Ha conclòs la declaració dient que això no només va dels polítics que haurien de ser amnistiats, sinó de Catalunya i de democràcia: "L'independentisme democràtic té una enorme responsabilitat. Hem de tornar a oferir un horitzó de país, un projecte col·lectiu, un futur compartit. Hem de tornar a ser capaços d'animar, il·lusionar, construir".