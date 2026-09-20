Junqueras (ERC) demana la "aplicació efectiva" de l'amnistia en el 9 aniversari del 20-S

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 20 set. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha demanat la "aplicació efectiva" de la llei d'amnistia en el 9 aniversari de les protestes del 20 de setembre de 2017 enfront de la Conselleria d'Economia de la Generalitat a Barcelona, durant els registres de la Guàrdia Civil ordenats pel jutjat d'instrucció número 13 en plena avantsala de l'1-O.
En un missatge a X recollit per Europa Press, Junqueras ha dit que fa 9 anys "l'Estat espanyol detenia a 14 persones decents en un intent d'espantar el moviment independentista a les portes de l'1-O", però ha assegurat que l'única cosa que es va aconseguir és deslligar una resposta massiva.
"Ara és necessari desfer definitivament aquell ultratge antidemocràtic amb l'aplicació efectiva de l'amnistia", ha afegit.
AMNISTIA A JOVÉ I SALVADÓ
En un comunicat, ERC ha explicat que el 20-S va acabar amb la detenció de 14 persones, entre les quals es trobaven el llavors secretari de Vicepresidència de la Generalitat, Josep Maria Jové, i del secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó.
Els republicans titllen el 20-S de "persecució política i judicial que posteriorment va culminar amb la presó, l'exili, les inhabilitacions i centenars persones represaliadas".
ERC ha recordat que Jové i Salvadó segueixen pendents de l'amnistia 9 anys després, per la qual cosa el partit exigeix que se'ls apliqui la llei "sense més dilacions ni subterfugis judicials".