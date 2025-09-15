Junqueras demana "anar més enllà" en habitatge i el vincula al nou finançament

Reitera que la negociació dels PGE no començarà fins a resoldre's el model de finançament i la recaptació fiscal
BARCELONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha demanat aquest dilluns "anar més enllà" en habitatge i ha vinculat unes eventuals millores en la matèria al nou finançament per a Catalunya, element negociat entre ERC i el PSC per a la investidura del president de la Generalitat, Salvador Illa.
En una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, el líder republicà ha avisat el Govern que "no n'hi ha prou amb fer promeses d'habitatge nou que no s'acaben de complir" i ha assenyalat que, a més de la recuperació del Pla de Barris, a parer seu, és important tenir plans de rehabilitació a molts nuclis de pobles i capitals de comarca de Catalunya.
Ha assegurat que Catalunya necessita que el model de finançament sigui l'adequat i que "és evident que està a anys llum de ser adequat", i s'ha adreçat al PSOE, a qui ha reclamat que s'hauran d'esforçar, textualment.
PRESSUPOSTOS DE L'ESTAT
"Si ells consideressin inassumible qüestions que, des del nostre punt de vista, són fonamentals per al nostre país i per a la gent del nostre país, doncs és evident que també seran inassumibles per a nosaltres qüestions que per a ells poden ser rellevants, com per exemple uns pressupostos", ha dit.
Ha puntualitzat que l'objectiu dels republicans no és fer inviable la governabilitat del Govern sinó que "la societat catalana tingui el que necessita i mereix".
Ha reiterat que la negociació per als pressupostos generals de l'Estat (PGE) no començarà fins que no es resolguin les qüestions del model de finançament i de la recaptació fiscal i preguntat per fins quant ERC està disposat a pressionar el PSOE per assolir les seves fites davant la perspectiva d'un eventual govern del PP amb Vox i les seves conseqüències, ha afirmat que "infinitament".
Preguntat per si ha tingut converses amb l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, per fer un front comú a Madrid respecte al finançament, ha expressat que parla amb Puigdemont "sempre que té l'ocasió" i, repreguntat per si hi ha hagut negociacions entre tots dos, ha remarcat que ERC parla amb representants, segons ell, plenament qualificats de Junts.