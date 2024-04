Junqueras (ERC) defensa la "línia vermella" contra la corrupció davant el cas Koldo

Crida a tenir un govern "com més sòlid millor" després de les eleccions del 12M



El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat aquest dilluns la "línia vermella" contra la corrupció, preguntat per un possible pacte postelectoral amb el PSC si es demostra una hipotètica implicació del candidat socialista a les catalanes, Salvador Illa, en el cas Koldo.

"És evident que la corrupció sempre és una línia vermella", ha declarat Junqueras en una roda de premsa, en relació amb la possible implicació d'Illa en la investigació sobre la compra de material sanitari durant la pandèmia, quan era ministre de Sanitat.

Les comissions d'investigació arrenquen aquest dilluns amb la fase de compareixences rebent al Congrés Illa i al Senat Koldo García, l'exassessor de l'exministre José Luis Ábalos a Foment, que dona nom a la trama de cobrament de comissions per obtenir contractes públics.

Junqueras ha admès que no és gaire partidari de posar línies vermelles però ha assegurat que en els 93 anys d'història dels republicans no han tingut cap cas de corrupció: "Imagini's com de vermella ha de ser la línia que ens separa a nosaltres dels corruptes".

El dirigent republicà ha remarcat que la corrupció li provoca "veritable angoixa" i, textualment, l'incomoda profundament.

JUNTS

Preguntat per un eventual pacte amb Junts després de les eleccions, Junqueras ha cridat a tenir un govern "com més sòlid millor", cosa que creu que no pot passar per abandonar els governs enmig de les dificultats.

A parer seu, "la responsabilitat es demostra exercint-la" i ha al·ludit a la manca de suport de Junts per aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2024, que van ser rebutjats, la qual cosa va provocar l'avançament electoral.

YASMINA SÁNCHEZ

Junqueras ha presentat la número 18 de la llista dels republicans per Barcelona, Yasmina Sánchez Oussedik, de Comunistes de Catalunya.

"La lluita antifeixista és una lluita clau actualment i la compartim i la batallarem conjuntament al Parlament de Catalunya", ha reivindicat Sánchez.