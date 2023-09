Junqueras (ERC) defensa l'amnistia després del rebuig del TS als recursos contra els indults

BARCELONA, 14 set. (EUROPA PRESS) -

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat l'amnistia i l'autodeterminació després que el Tribunal Suprem (TS) ha rebutjat els recursos de Vox i Cs contra els indults del Govern central el 2021 als expresidents d'Òmnium i l'ANC Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.

"Res del que vam fer el setembre i l'octubre del 2017 és delicte. L'exercici de drets democràtics mai no és delicte", ha assegurat en un missatge a X recollit per Europa Press.

També ha criticat que "encara hi ha milers de persones represaliades per defensar la democràcia" i ha afegit que precisament per això defensa l'amnistia i l'autodeterminació.