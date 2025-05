Junqueras (ERC) defensa que el català sigui "plenament" oficial a la UE

LLEIDA 24 maig (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat aquest dissabte que el català sigui "plenament oficial" a la Unió Europea perquè té molts més parlants que altres llengües que ja són oficials.

"Els catalans i les catalanes som ciutadans europeus i tenim tot el dret de poder utilitzar la nostra llengua en tots els àmbits", ha dit en unes declaracions als mitjans des de l'Aplec del Cargol de Lleida.

A més, ha criticat que no s'hagi aplicat la llei d'amnistia des que es va aprovar: "Fa molts anys que veiem l'extrema dreta política i l'extrema dreta judicial treballant junts".

"Hi ha tribunals que inventen delictes i mantenen penes per delictes que ja no existeixen", ha afegit, per la qual cosa assegura que ERC vol imposar la justícia allà on d'altres sempre han intentat imposar la seva injustícia.

Preguntat pel viatge a Aragó del president de la Generalitat, Salvador Illa, ha insistit que ERC té "tota l'atenció fixada" a Catalunya i en objectius com els acords per millorar el servei de Rodalies, unes bones infraestructures i la rehabilitació de l'habitatge.