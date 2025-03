Junqueras (ERC) creu que el PSC "no està fent tot el que hauria d'estar fent" amb el model de finançament

Ha criticat el model econòmic de la Comunitat de Madrid, el qual acusa de "depredador"

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat que el PSC "no està fent tot el que hauria d'estar fent" amb el model de finançament singular per a Catalunya i ha atribuït el suport del seu partit tant als pressupostos catalans com als de l'Estat al bon desenvolupament de les negociacions.

"En aquest moment el PSC encara no està fent tot el que hauria d'estar fent perquè això vagi bé", ha dit en una entrevista aquest dijous del diari 'Ara' recollida per Europa Press sobre el model de finançament singular i, preguntat per l'estat de les negociacions, ha expressat que les dues formacions, en les seves paraules, s'hi han de posar de manera molt més intensa.

Preguntat per si aquestes negociacions no van bé, ha atribuït el suport d'ERC tant als pressupostos catalans com als de l'Estat al seu bon desenvolupament: "Illa i Sánchez s'hauran d'oblidar no només dels pressupostos del 2025, que ja se n'han oblidat, sinó també dels pressupostos del 2026", ha dit.

CRITICA QUE RODALIES AMB EL PSC "NO HA TIRAT ENDAVANT"

En referència a la situació actual de Rodalies --en les seves paraules, una vergonya escandalosa--, ha carregat contra el PSC per haver estat al capdavant de la seva gestió, sobretot amb l'exministra catalana de Transports Raquel Sánchez: "Renfe va tenir al capdavant militants del PSC. I no han tirat endavant".

Ha criticat el model econòmic de la Comunitat de Madrid, el qual acusa de "depredador" i culpable de l'Espanya buidada per ser un model que, a parer seu, externalitza molts costos i això ho paguen totes les províncies que l'envolten.

Sobre un eventual augment de la despesa militar, s'hi ha mostrat en contra i ha apuntat que Europa necessita "més ambició política i més intel·ligència en les seves relacions internacionals" per aconseguir que Rússia actuï amb, textualment, més racionalitat en el tauler internacional.