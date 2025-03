Junqueras (ERC) creu que els responsables de Renfe i Adif haurien de dimitir si no compleixen la seva feina

Remarca que ERC no aprovarà els pressupostos generals de l'Estat

BARCELONA, 9 març (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat aquest diumenge que els responsables dels serveis de Renfe i Adif haurien de dimitir "si no són capaços de fer la seva feina", després de les incidències ferroviàries dels últims dies, amb les afectacions d'aquest dissabte a l'estació de Barcelona-Sants.

"Si no són capaços de fer la seva feina, el que haurien de fer és dimitir", ha valorat Junqueras en una entrevista a Catalunya Ràdio, en què ha mostrat la seva preocupació i indignació per, textualment, el funcionament catastròfic dels trens.

Junqueras ho ha descrit com un problema de "dignitat" del servei i ha assegurat que els usuaris no es mereixen un tracte com el que dona el Govern central a través de les empreses públiques, en les seves paraules.

Després de ser preguntat pel traspàs de Rodalies de l'Estat a la Generalitat i a qui es culparà aleshores per les incidències en el servei, Junqueras ha remarcat que "la prova que els trens de Catalunya poden funcionar bé" és que els Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) són, en la seva opinió, exemplars.

'NO' ALS PRESSUPOSTOS

Junqueras ha remarcat que ERC continua sense estar disposada a aprovar els pressupostos generals de l'Estat (PGE) del 2025, perquè creuen que els socialistes primer han de complir "els molts compromisos que encara tenen pendents".

"Queda molt per fer. El Partit Socialista diu que necessita temps, doncs que es posi a treballar i que no perdi temps", ha afegit.