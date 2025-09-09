Junqueras creu que "en els pròxims dies" el PSC presentarà la seva proposta sobre finançament

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha dit aquest dimarts que creu que "en els pròxims dies" el PSC presentarà la seva proposta per al finançament singular de Catalunya, però ha afegit que l'experiència li diu que les propostes del PSC per a Catalunya acostumen a ser, segons ell, decebedores.
Ho ha expressat en una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press en preguntar-li per les paraules del president de la Generalitat, Salvador Illa, que la setmana passada va dir que aviat hi hauria la proposta del PSC per al finançament singular, una proposta que, en paraules del líder d'ERC, es pot intuir: "Sé de què parlem, sé què negociem, però no sé què proposaran".
"L'esperança em diu que hauríem d'esperar coses bones, però l'experiència em diu que són molt decebedores", ha expressat.
Preguntat per la relació dels republicans amb el PSOE, ha manifestat que està "en alguns aspectes raonablement bé" i ho ha exemplificat en els acords per la quitança del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) o el traspàs de les competències de Rodalies a la Generalitat.
Tot i així, ha afirmat que la relació està "encallada" en el model de finançament o en la recaptació d'impostos.